IL POKER La Settempeda si rilancia Il Mogliano resta a mani vuote

La Settempeda si rilancia con una vittoria netta contro il Borgo Mogliano, conclusa sul risultato di 4-0. La squadra di casa ha dominato l'incontro, confermando il proprio stato di forma. Il match si è svolto con un buon ritmo e senza sorprese, lasciando i tre punti ai padroni di casa e mantenendo il Mogliano senza punti in classifica.

Settempeda 4 Borgo Mogliano 0 SETTEMPEDA: Giulietti, Brandi (13' st Romoli), Montanari, Pagliari, Dutto, Zappasodi, Quadrini, Borgiani (20' st Sfrappini), Guermandi (35' st Meschini), Dolciotti (13' st Russo), Tulli (24' st Compagnucci). All. Pierantoni. BORGO MOGLIANO: Piergiacomi, Foresi (28' st Mazzetti Valerio), Benigni (17' st Ismani), Mazzetti Michele, Appignanesi, Capodacqua, Apicella, Bah, Curzi (11' st Trabelsi), Zeqiri Edoardo (25' pt Castelli), Andreozzi (22' st Zeqiri Mirlind). All. Eleuteri. Arbitro: Di Maio di San Benedetto. Reti: 38' Tulli, 41' Pagliari, 44' Guermandi; 38' st Montanari.

