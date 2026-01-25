Il peso delle parole | a Spello un progetto per insegnare ai ragazzi a sceglierle con cura

A Spello, un progetto mira a sensibilizzare i ragazzi sull’importanza delle parole. Attraverso un percorso in aula, si insegna loro a utilizzare il linguaggio con consapevolezza, riconoscendo il potere di ferire o di curare. L’iniziativa si svolgerà nella scuola media “Ferraris” il 29 e 30 gennaio, offrendo un’opportunità di riflessione sulla comunicazione come strumento di inclusione e rispetto.

L'associazione Parole OStili incontra gli studenti della Ferraris. Giochi di ruolo e riflessioni per trasformare il linguaggio in uno strumento di inclusione Imparare che le parole sono ponti, non muri. Che possono ferire o curare, escludere o includere. È questa la missione dell’iniziativa che trasformerà l’aula magna della scuola media “Ferraris” in un laboratorio di cittadinanza digitale e umana, giovedì 29 e venerdì 30 gennaio. Ad accompagnare gli studenti delle classi seconde in questo percorso sarà l’associazione Parole OStili, realtà nazionale che promuove l’uso responsabile del linguaggio, online e offline.🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

