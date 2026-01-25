il pd lo votano solo i ricchi

Un recente sondaggio evidenzia come il Partito Democratico sia preferito principalmente da individui con un livello di reddito medio-alto o elevato, con il 55% dei suoi sostenitori appartenenti a questa categoria. Al contrario, il 12% dei meno abbienti sceglie il Pd, risultando meno popolare rispetto a M5s e Lega tra le fasce più vulnerabili. Questi dati pongono interrogativi sulla rappresentanza sociale e sulle dinamiche di consenso del partito.

Sondaggio: il 55% di chi si affida al partito di Elly ha uno status economico medio-alto o elevato, mentre è scelto da appena il 12% dei poveri, dietro a M5s e Lega. D’altronde i dem pensano a battaglie da fighetti, mentre i cittadini temono clandestini e maranza. Da tempo sospettavo che il Pd fosse un partito per ricchi: senza un sostanzioso conto in banca, infatti, mi pareva impossibile assecondare le battaglie che tanto piacciono a Elly Schlein e compagni, tipo quelle sul green deal o sui diritti civili. Solo chi è ricco, pensavo, può sposare senza problemi campagne superflue come quelle in favore dell’auto elettrica e delle piste ciclabili o misure contro l’omofobia e provvedimenti per legalizzare l’utero in affitto. 🔗 Leggi su Laverita.info

