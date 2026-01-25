Il nuovo numero di Vanity Fair in regalo martedì con il Carlino

Martedì, con l’acquisto de Il Carlino, riceverete in omaggio il nuovo numero di Vanity Fair. Questa collaborazione tra i due quotidiani offre ai lettori un’opportunità di approfondimento e informazione, arricchendo l’esperienza di lettura con contenuti selezionati dal settimanale. Un modo per restare aggiornati con attenzione e sobrietà, senza dover rinunciare alla qualità dell’informazione.

Prosegue il progetto di collaborazione tra il nostro giornale e il settimanale Vanity Fair, che i nostri lettori riceveranno in omaggio dopodomani con l’acquisto del quotidiano. Nel nuovo numero riflettori su Teyana Taylor. Da ragazzina di Harlem dove, a soli 15 anni, insegnava a Beyoncé i passi di un balletto virale a stella di Hollywood, già in lizza per i premi più prestigiosi. Teyana Taylor non si ferma mai. Classe 1990, è una delle protagoniste dei Golden Globes 2026, che sono stati assegnati a Beverly Hills lo scorso 11 gennaio. Taylor ha portato a casa il Globe come Migliore attrice non protagonista, assegnatole per il suo ruolo in " Una battaglia dopo l’altra " di Paul Thomas Anderson, dove è Perfidia, donna che vive una vita frenetica a orchestrare attacchi ad alto rischio contro personaggi politici e dirigenti d’azienda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Vanity Fair in regalo con La Nazione. Martedì l’abbinamento in edicola. Copertina sull’ultimo film di MuccinoProsegue la collaborazione tra La Nazione e Vanity Fair, che i nostri lettori riceveranno in omaggio martedì 23 dicembre insieme al quotidiano.

