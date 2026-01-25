Il mondo sommerso del Grattacielo | Tanti affitti in nero in quelle Torri Non sapevi più chi c’era dentro

Nel cuore del Grattacielo si cela un fenomeno di affitti in nero. Proprietari che evitano le agenzie e affittano direttamente a singoli, i quali a loro volta subaffittano, creando un sistema poco trasparente. Questa situazione rende difficile conoscere chi occupa effettivamente gli appartamenti, sollevando questioni di legalità e sicurezza. Un quadro complesso che richiede attenzione e approfondimento per comprendere le implicazioni di questa realtà sommersa.

Proprietari di appartamenti che non facevano ricorso alle agenzie immobiliari e affittavano gli immobili ad una persona che poi subaffitava, aprendo le porte ad altri. Affitti di 500 euro divisi anche in quattro, poco più di cento euro a testa. La corsa, negli anni scorsi, a partecipare alle aste degli appartamenti tolti agli inquilini morosi. Appartamenti che venivano battuti a cifre oscillanti tra 7mila e 8mila euro. E che una volta comprati venivano affittati, anche in questo caso senza passare attraverso i canali legali. Le torri, l'incendio, l'ordinanza. Si apre il coperchio del vaso di Pandora.

