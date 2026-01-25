Il mio amico è caduto Ragazzini salvati

In situazioni di emergenza, la chiarezza e la rapidità sono essenziali. Un giovane chiede aiuto al telefono, descrivendo un incidente in cui il suo amico è caduto e si è ferito. Questa breve testimonianza evidenzia l’importanza di saper intervenire correttamente e di avere accesso alle informazioni necessarie per un soccorso tempestivo e efficace.

"Per favore aiutatemi, il mio amico è caduto e si è rotto una gamba!". Dall’altro capo del telefono, un ragazzino di 15 anni. L’allarme è scattato nel pomeriggio di ieri, quando un 15enne ha contattato gli operatori del 112 perché un suo amico, un coetaneo, con cui era in gita sul Monte Melma, tra Lecco e Ballabio, è caduto mentre si trovavano sul versante nord della montagna, a monte della Sp 62. Non è ancora chiaro perché si trovassero lì da soli, nonostante le condizioni non ottimali. Era quasi buio. Da terra si sono subito messi in marcia i tecnici del Soccorso alpino di Lecco e i vigili del fuoco del Saf, mentre dalla base di Bresso sono decollati i soccorritori dell’eliambulanza di Como. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

