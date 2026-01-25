Il Milan prova il blitz una bella Roma lo riacciuffa E l' Inter va in fuga +5 sul Diavolo

Nella sfida tra Roma e Milan, il risultato si è concluso con un pareggio 1-1. De Winter ha aperto le marcature per i giallorossi, mentre Pellegrini ha trasformato un rigore nel finale, permettendo alla Roma di riacciuffare il risultato. L'Inter, grazie alla vittoria, si mantiene a +5 sul Milan, consolidando la propria posizione in classifica.

Roma-Milan 1-1 RETI: 17' st De Winter, 29' st Pellegrini (rig). ROMA (3-4-2-1): Svilar 6; Mancini 6, Ndicka 5.5, Ghilardi 7; Celik 6.5, Cristante 6.5, Konè 6.5 (13' st Pisilli 6), Wesley 6.5; Dybala 6 (24' st Pellegrini 7), Soulè 6 (40' st Venturino sv); Malen 5.5 (24' st Vaz 6). In panchina: Vasquez, Gollini, El Aynaoui, Ferguson, Tsimikas, Ziolkowski, Lulli. Allenatore: Gasperini 6.5. MILAN (3-5-2): Maignan 7; Tomori 6, Gabbia 6, De Winter 7; Saelemaekers 5 (1' st Athekame 6), Ricci 6 (34' st Loftus-Cheek 6), Modric 6.5, Rabiot 6, Bartesaghi 6.5; Nkunku 5.

