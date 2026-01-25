Il Messina ritrova la vittoria superato in casa l’ostacolo Acireale
Il Messina torna a conquistare i tre punti battendo in casa l’Acireale con il risultato di 2-1 allo stadio “Franco Scoglio”. Con questa vittoria, la squadra si risolleva in classifica nel campionato di Serie D, segnando un passo importante nel proseguo della stagione. Un risultato che permette al club di consolidare la propria posizione e di proseguire con maggior fiducia il percorso stagionale.
Il Messina ha battuto per 2 a 1 l'Acireale allo stadio "Franco Scoglio", tornando, così, alla vittoria del campionato di Serie D. Giallorossi subito in vantaggio grazie al gol segnato di testa da Tedesco sugli sviluppi di un angolo. Gli ospiti perdono Samb, reduce dalla doppietta all'Igea Virtus.
