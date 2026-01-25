Il Max Mara Art Prize for Women sarà itinerante per la sua decima edizione

Il Max Mara Art Prize for Women, giunto alla sua decima edizione, si prepara a essere itinerante. Per questa occasione speciale, la prima tappa del nuovo formato sarà in Indonesia, segnando un passo importante nella storia del premio. Questa scelta riflette l’intento di valorizzare il talento femminile attraverso un percorso che attraversa diverse culture e luoghi, offrendo nuove prospettive e opportunità alle artiste partecipanti.

La prima tappa della prima edizione itinerante del Max Mara Art Prize for Women sarà l’Indonesia. Infatti, in occasione del decimo anno di questo importantissimo premio, si è deciso di spostare le varie edizioni in giro per il mondo. E la premiazione si farà al Museum Macan – Museum of Modern and Contemporary Art, ovvero il primo museo di arte contemporanea dell’I ndonesia. Fondato nel 2017, sarà curato da Cecilia Alemani, già direttrice e curatrice capo della High Line Art di New York. Parte dall’Indonesia il nuovo Max Mara Art Prize for Women itinerante. Coem specificato dalla maison, Max Mara e Collezione Maramotti collaboreranno con Alemani per trovare la nazione e l’istituzione di riferimento di ogni edizione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

