Il mare respira lentamente
Il mare di Torre dell’Orso si distende sotto un cielo che passa dal rosa all’azzurro, offrendo un’immagine di serenità e calma. In questo angolo di Melendugno, l’acqua si muove con un ritmo lento e costante, invitando alla riflessione e al relax. Un paesaggio che trasmette pace, ideale per chi cerca un momento di tranquillità lontano dal frastuoro quotidiano.
TORRE DELL'ORSO (Melendugno) - “Sotto un cielo che sfuma dal rosa all’azzurro, il mare di Torre dell’Orso respira lentamente. Le Due Sorelle emergono all’orizzonte mentre uno stormo di uccelli attraversa il tramonto, custodendo il silenzio e la bellezza senza tempo del Salento”. Lo scatto è di.🔗 Leggi su Lecceprima.it
Sabato all’Alba in 4K – Il Mare Respira
Seduta su una panchina, il mare che respira piano accanto a lei. L’autunno colora lo sfondo, il vento muove i capelli. Gli occhi di Sandy raccontano una storia che non ha bisogno di parole. Un attimo sospeso, come una scena di un film che non vuoi finisca ma - facebook.com facebook
Due passi sulla spiaggia di San Terenzo d’inverno: il mare respira piano e ogni passo è un ritorno alla calma. #parcomontemarcellomagravara #biodiversità #sostenibilità #beactiveliguria #lamialiguria #liguriapreziosa #17gennaio x.com
