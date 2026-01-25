Il maracuoccio di Lentiscosa | storia nutrizione e tradizione in un piatto antico

Il maracuoccio di Lentiscosa è un legume tradizionale del Cilento, coltivato in un territorio caratterizzato da terreni poveri ma fertili. Questa pianta, radicata nelle antiche usanze locali, rappresenta un elemento di identità culturale e alimentare. In questo testo, si approfondiscono la sua storia, i valori nutrizionali e il ruolo nella tradizione gastronomica della zona.

Nel paesaggio aspro e luminoso del Cilento, dove la terra è povera ma generosa, nasce un legume unico nel suo genere: il maracuoccio di Lentiscosa. Simile a un piccolo cece irregolare, questo legume rappresenta una delle espressioni più autentiche della cultura contadina locale, un alimento che unisce storia, nutrizione e identità territoriale. Coltivato da secoli nel territorio di Lentiscosa, frazione di Camerota, il maracuoccio era un alimento fondamentale nella dieta delle famiglie contadine. Ricco di proteine vegetali, nutriente e facilmente conservabile, rappresentava una preziosa alternativa alla carne, spesso assente sulle tavole più umili. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

