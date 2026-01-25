Il maltempo non molla il casertano | altra proroga per l' allerta gialla

Il maltempo continua a interessare il territorio casertano, con un’ulteriore proroga dell’allerta gialla annunciata dalla Protezione Civile regionale. La situazione rimane monitorata, e l’allerta rimarrà in vigore fino alle ore 18 di lunedì 26 gennaio. È importante seguire gli aggiornamenti ufficiali e adottare le precauzioni necessarie per garantire la propria sicurezza durante questo periodo di condizioni meteorologiche avverse.

Arriva un'altra proroga per maltempo da parte della Protezione Civile regionale. L'allerta meteo di colore giallo, già attualmente in vigore, è stata prorogata fino alle ore 18 di lunedì 26 gennaio.Le zone interessate dai fenomeni rilevanti restano la Zona 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area.

Il maltempo non molla il casertano: prorogata l'allerta meteoIl maltempo continua a interessare il casertano, con condizioni atmosferiche in peggioramento.

