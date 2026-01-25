Il maltempo guasta il Carnevale Cancellata la domenica extra

Il maltempo ha influenzato il Carnevale di Fano 2026, portando al rinvio dell'inizio e alla cancellazione della giornata aggiuntiva di festeggiamenti su viale Gramsci. Le condizioni meteorologiche avverse hanno costretto gli organizzatori a rivedere il programma, in attesa di nuove date e opportunità di celebrazione. Questa situazione evidenzia come le condizioni atmosferiche possano influenzare tradizioni e eventi pubblici.

Il maltempo rinvia l'avvio del Carnevale di Fano 2026 e cancella la domenica in più di festeggiamenti su viale Gramsci. Il Carnevale dei Bambini, in programma per oggi, è stato infatti rinviato a causa delle previsioni meteo avverse, che hanno indotto gli organizzatori a posticipare l'evento. La decisione è stata comunicata nel primo pomeriggio di ieri dall'Ente Carnevalesca, che ha spiegato come le condizioni atmosferiche previste non consentissero di garantire lo svolgimento delle iniziative in serenità e sicurezza. L'appuntamento è stato quindi ufficialmente riprogrammato a domenica 1 febbraio, mantenendo invariato il programma.

