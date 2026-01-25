Il gruppo Facebook che unisce anziani soli e famiglie in cerca di affetto | chi sono i nonni surrogati

Il gruppo Facebook “Nonni Surrogati” nasce nel 2015 negli Stati Uniti per mettere in collegamento anziani soli e famiglie in cerca di affetto e compagnia. Questo spazio permette di creare relazioni autentiche tra persone di diverse età, offrendo supporto e calore. Un’iniziativa che promuove l’inclusione e il senso di comunità, facilitando incontri e scambi che vanno oltre le differenze generazionali.

Nato nel 2015 negli Stati Uniti, il gruppo "Surrogate Grandparents" mette in contatto anziani senza nipoti e famiglie senza nonni. Un ponte generazionale che trasforma la solitudine in legami profondi, sostegno concreto e nuovi affetti.🔗 Leggi su Fanpage.it

Anziani soli, famiglie spezzate: la non-stop natalizia del Telefono Amico per chi si sente solo e ha bisogno di sapere che dall'altra parte qualcuno è pronto ad ascoltareDurante le festività natalizie, molte persone si sentono isolate e in cerca di ascolto.

Il gruppo Facebook che unisce anziani soli e famiglie in cerca di affetto: chi sono i nonni surrogatiNato nel 2015 negli Stati Uniti, il gruppo Surrogate Grandparents mette in contatto anziani senza nipoti e famiglie senza nonni ... fanpage.it

