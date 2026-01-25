Il giovane Bozhinov potrebbe esordire

Da lanazione.it 25 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giovane Bozhinov potrebbe esordire nel prossimo match, mentre la dirigenza del Pisa prosegue le operazioni di mercato. A nove giorni dalla chiusura ufficiale, prevista il 2 febbraio, si intensificano le trattative e le valutazioni per rafforzare la rosa in vista della seconda parte della stagione. L’attenzione rimane concentrata sugli sviluppi e sulle possibili acquisizioni in queste ultime settimane di mercato.

La dirigenza del Pisa continua a lavorare. Nove giorni ci separano dal gong finale sul calciomercato, previsto il 2 febbraio. Nove giorni nei quali l’amministratore delegato Giovanni Corrado e il direttore sportivo Davide Vaira avranno un obiettivo: acquistare un centravanti. Il nome è atteso. Gilardino ha ribadito un concetto: serve usato sicuro. In conferenza stampa l’allenatore ha infatti parlato dei giocatori arrivati: "Bozhinov e Loyola vengono da campionati molto diversi, avranno bisogno di tempo per integrarsi, così come Durosinmi. Servirà tempo per inserirli". Nonostante ciò, sono arrivati comunque i complimenti: "Là dove ci saranno il presupporti per migliorare la rosa e li individueremo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

il giovane bozhinov potrebbe esordire

© Lanazione.it - Il giovane Bozhinov potrebbe esordire

Nuovo rinforzo, è fatta per il giovane Bozhinov. Occhi puntati sull’ex Verona TengstedtIl Pisa annuncia il nuovo rinforzo, il giovane Bozhinov, pronto a contribuire alla squadra.

Leggi anche: Dowman Arsenal, esordio da record nei Gunners in Champions League. Il centrocampista è il giocatore più giovane ad esordire nella competizione: a 15 anni!

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Il giovane Bozhinov potrebbe esordire; Pisa, Gilardino: La società sta lavorando molto, non è facile; Bozhinov al Pisa, scheda fantacalcio: i consigli per l’asta; Gilardino: L’Atalanta è una squadra forte. Dobbiamo trovare continuità.

il giovane bozhinov potrebbeIl giovane Bozhinov potrebbe esordireLa dirigenza del Pisa continua a lavorare. Nove giorni ci separano dal gong finale sul calciomercato, previsto il 2 ... lanazione.it

il giovane bozhinov potrebbeNuovo rinforzo, è fatta per il giovane Bozhinov. Occhi puntati sull’ex Verona TengstedtA pochi minuti dall’inizio della gara di Udine è arrivata la notizia della conclusione della trattativa per il centrale bulgaro classe 2005 ... msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.