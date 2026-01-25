Il giovane Bozhinov potrebbe esordire nel prossimo match, mentre la dirigenza del Pisa prosegue le operazioni di mercato. A nove giorni dalla chiusura ufficiale, prevista il 2 febbraio, si intensificano le trattative e le valutazioni per rafforzare la rosa in vista della seconda parte della stagione. L’attenzione rimane concentrata sugli sviluppi e sulle possibili acquisizioni in queste ultime settimane di mercato.

La dirigenza del Pisa continua a lavorare. Nove giorni ci separano dal gong finale sul calciomercato, previsto il 2 febbraio. Nove giorni nei quali l’amministratore delegato Giovanni Corrado e il direttore sportivo Davide Vaira avranno un obiettivo: acquistare un centravanti. Il nome è atteso. Gilardino ha ribadito un concetto: serve usato sicuro. In conferenza stampa l’allenatore ha infatti parlato dei giocatori arrivati: "Bozhinov e Loyola vengono da campionati molto diversi, avranno bisogno di tempo per integrarsi, così come Durosinmi. Servirà tempo per inserirli". Nonostante ciò, sono arrivati comunque i complimenti: "Là dove ci saranno il presupporti per migliorare la rosa e li individueremo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il giovane Bozhinov potrebbe esordire

Nuovo rinforzo, è fatta per il giovane Bozhinov. Occhi puntati sull’ex Verona TengstedtIl Pisa annuncia il nuovo rinforzo, il giovane Bozhinov, pronto a contribuire alla squadra.

Leggi anche: Dowman Arsenal, esordio da record nei Gunners in Champions League. Il centrocampista è il giocatore più giovane ad esordire nella competizione: a 15 anni!

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Il giovane Bozhinov potrebbe esordire; Pisa, Gilardino: La società sta lavorando molto, non è facile; Bozhinov al Pisa, scheda fantacalcio: i consigli per l’asta; Gilardino: L’Atalanta è una squadra forte. Dobbiamo trovare continuità.

Il giovane Bozhinov potrebbe esordireLa dirigenza del Pisa continua a lavorare. Nove giorni ci separano dal gong finale sul calciomercato, previsto il 2 ... lanazione.it

Nuovo rinforzo, è fatta per il giovane Bozhinov. Occhi puntati sull’ex Verona TengstedtA pochi minuti dall’inizio della gara di Udine è arrivata la notizia della conclusione della trattativa per il centrale bulgaro classe 2005 ... msn.com

Il Pisa ha acquistato Bozhinov dall'Anversa. Difensore molto giovane ('05) ma già titolare nella prima divisione belga. I dati raccontano di un giocatore forte nei duelli, in particolar modo quelli aerei. In una squadra come il Pisa può crescere e far emergere le su x.com

FOCUS ON: DUROSINMI, LOYOLA & BOZHINOV Aria di rivoluzione nel Pisa con innesti che devono fare bene e subito. Vediamo insieme profili e caratteristiche per capire cosa possiamo aspettarci dai nuovi acquisti del Pisa.. Quanti gol ti aspetti da Durosinm - facebook.com facebook