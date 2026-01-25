Il giorno di Tien agli Australian Open | Medvedev ko e un messaggio che commuove il tennis

Al secondo giorno degli Australian Open, la sconfitta di Medvedev ha aperto un nuovo capitolo per il tennis. La vittoria di un giovane tennista americano, che a soli 20 anni diventa il più giovane a raggiungere i quarti di uno Slam dopo Roddick, rappresenta un momento di riflessione e speranza. Un risultato che testimonia il valore di una generazione emergente e il continuo evolversi di questo sport.

La vittoria contro il russo ha fatto del 20enne il più giovane tennista americano a raggiungere i quarti di uno Slam dopo Roddick. Nel prossimo turno sfida Zverev. In conferenza parla del suo legame molto forte con la famiglia.🔗 Leggi su Fanpage.it

Daniil Medvedev saluta gli Australian Open 2026: asfaltato in 3 set da TienDaniil Medvedev conclude la sua esperienza agli Australian Open 2026 dopo una sconfitta in tre set contro Tien.

LIVE Australian Open: al via gli ottavi, Paul sfida Alcaraz. Medvedev ritrova TienGli ottavi di finale degli Australian Open sono iniziati, con incontri tra campioni di rilievo.

Il giorno di Tien agli Australian Open: Medvedev ko e un messaggio che commuove il tennisUn'ora e 42 minuti sono bastati a Learner Tien per battere (6-4, 6-0, 6-3) Daniil Medvedev agli Australian Open 2026 e diventare il più giovane tennista americano (ha 20 anni) ad aver raggiunto i ... fanpage.it

Blockx-Tien alle Next Gen Atp Finals, dove vedere in tv e streamingA Jeddah è il giorno della finale delle Next Gen Atp Finals che incoronerà il nuovo maestro Under 20: di fronte Learner Tien e Alexander Blockx. Il match è in programma alle 18, in diretta su Sky ... sport.sky.it

