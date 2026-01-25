il genocidio non si prescrive voci dal medio oriente

Il genocidio non si prescrive. Questa affermazione richiama l'importanza di ricordare e riconoscere i crimini contro l'umanità, come quelli verificatisi nel Medio Oriente. Recenti eventi, come la tragica morte di Aisha Ayesh al-Agha, appena 27 giorni, sotto le condizioni estreme di freddo a sud di Gaza, ci ricordano la fragilità delle vite coinvolte e la necessità di attenzione e giustizia duratura.

Si chiamava Aisha Ayesh al-Agha e aveva solo ventisette giorni. A sud della Striscia di Gaza in questi giorni succede di morire di freddo. E la gente, quelli che nell’autunno scorso hanno riempito le piazze d’Italia, lo sa. Le immagini delle pentole vuote, delle tende squassate dal vento si sono fissate nelle loro teste. "Quanto però questo incida sulla politica è la domanda. Io sono convinta di cose semplici. Che un genocidio non va in prescrizione. Che non possiamo più vivere come prima del 7 ottobre". Non c’è nessun posto del mondo che sia distante da Gaza, ne è certa la storica e giornalista Paola Caridi da vent’anni voce e sguardo lucido dal Medio Oriente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il genocidio palestinese Israele lo porta avanti da molto prima che esistesse Hamas

Per ricordare al mondo e ai sionisti filoNetaniahu, che cos'è un genocidio. Il 27 gennaio ricordiamo la "Giornata delle Memorie", includendo nella ricorrenza tutti i genocidi perpetrati nella storia dell'umanità. facebook