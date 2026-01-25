Il genio ribelle di Leoni A Faenza il suo archivio

A Faenza, è stato inaugurato l'archivio dedicato a Leoni, figura di spicco nell’arte contemporanea. Artista talentuoso e innovativo, Leoni ha lasciato un’impronta significativa con le sue opere, distinguendosi per il suo spirito libero e la capacità di sfidare le convenzioni. L’archivio intende preservare e valorizzare il suo patrimonio artistico, offrendo uno sguardo approfondito sulla sua carriera e il suo ruolo nel panorama culturale.

Un assoluto e indiscusso protagonista dell'arte contemporanea, un genio talentuosissimo e ribelle, purtroppo prematuramente scomparso. Ad Alfonso Leoni, il MIC Faenza, nel 2020, nel quarantesimo anno della sua scomparsa, dedicò una bellissima mostra, un lungo lavoro di ricerca, a cura della direttrice del MIC Faenza Claudia Casali, in collaborazione con l' Archivio Leoni, che raccolse per la prima volta in una antologica tutto il lavoro dell'artista, con l'obbiettivo di analizzare la ricca e intensa produzione dedita non solo alla ceramica ma anche ai diversi linguaggi della contemporaneità (pittura, grafica, design, scultura).

