Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, sottolinea l’importanza di rafforzare e rendere più dinamico il movimento di Forza Italia, evitando divisioni interne. In vista del congresso, preferisce non sfidare Antonio Tajani, enfatizzando la necessità di un rilancio unitario. Le sue parole riflettono l’obiettivo di mantenere coesione e stabilità all’interno del partito, orientando il futuro verso una crescita condivisa.

«Non voglio dividere il movimento, ma vorrei che fosse più dinamico». Così il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto spiega i motivi che lo spingono a non sfidare Antonio Tajani al congresso di Forza Italia. «Qui il problema non è Tajani, che può essere segretario a vita, ma è far crescere Forza Italia come un partito autenticamente liberale e riformista, attualizzando la lezione di Berlusconi», afferma in un’intervista a Repubblica. Il rapporto con Marina Berlusconi Occhiuto torna anche sull’incontro con Marina Berlusconi: «Non vede solo me ma molti dirigenti del partito e credo che a tutti chieda di rilanciarlo senza dividerlo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Il futuro di Forza Italia, Occhiuto rincara la dose: “C'è bisogno di rilanciare, non di dividere”

Gasparri rincara la dose: "Da Report tentativo di disinformazione antireferendum"Maurizio Gasparri critica duramente “Report” di Rai, accusandolo di tentare di diffondere disinformazione in vista del referendum.

Brian May rincara la dose sull’assenza dal Festival di Glastonbury dei Queen: “Colpa della politica”Brian May ha confermato che i Queen non parteciperanno al Festival di Glastonbury 2027, attribuendo la scelta a motivi politici.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Forza Italia, le iniziative tra Napoli, Roma e Milano per l'anniversario della discesa in campo di Berlusconi; Un viterbese tra gli allievi di Antonio Tajani: così il partito dei Berlusconi prepara i giovani di Forza Italia; Referendum Giustizia, moral suasion di Marina Berlusconi per il 'Sì': in agenda incontri con Tajani e Occhiuto; Uomo del fare: da Napoli l'assessore Cupparo ricorda Berlusconi e guarda al futuro di Forza Italia.

Il futuro di Forza Italia, Occhiuto rincara la dose: C'è bisogno di rilanciare, non di dividereIl presidente della Regione Calabria spiega a Repubblica perché non correrà per la segreteria: «Serve un partito più liberale e riformista» ... gazzettadelsud.it

Il Piemonte non aspetta il futuro: la strategia di Forza Italia a LeinìLEINÌ – Il Piemonte si conferma oggi come uno dei motori pulsanti dell’economia nazionale, trainato da un tasso di occupazione al 69% che supera sensibilmente la media italiana. Durante il convegno T ... lagendanews.com

UN GRANDE SUCCESSO PER “VALORI – LE NOSTRE IDEE PER IL FUTURO DELL’ITALIA” CON ANTONIO TAJANI Oggi si è svolto con grande entusiasmo il convegno “VALORI: le nostre idee per il futuro dell’Italia”, organizzato da Forza Italia - facebook.com facebook

“Forza Italia parla di futuro, libertà, crescita e diritti”. Letizia Moratti, presidente della Consulta nazionale di FI, in un’intervista al Corriere presenta l’evento “Più Libertà Più Crescita”. L’appuntamento è per domenica 25 gennaio, ore 9:30, al teatro Manzoni di Mil x.com