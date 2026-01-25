Il futuro della democrazia Il dialogo fra Chiti e Spini

Il 23 gennaio, presso la libreria Lo Spazio di via Curtatone e Montanara, si è svolta la presentazione del libro di Vannino Chiti,

E’ stata un’occasione per riflettere su scenari di portata mondiale e di assoluta urgenza la prima presentazione cittadina del libro di Vannino Chiti "La democrazia sopravviverà a questo secolo?" (i libri di Mompracem editore), un piccolo densissimo saggio raccontato con ritmo e chiarezza, capitolo per capitolo, davanti al pubblico che ha riempito, nel pomeriggio di venerdì 23 gennaio, l’auditorium della libreria bacaro Lo Spazio di via Curtatone e Montanara. Contraltare puntualmente analitico a Chiti, il professor Valdo Spini, due figure di primo piano nel panorama della politica e della cultura italiane, entrambi con un passato da ministri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

