Il 23 gennaio, presso la libreria Lo Spazio di via Curtatone e Montanara, si è svolta la presentazione del libro di Vannino Chiti,

E’ stata un’occasione per riflettere su scenari di portata mondiale e di assoluta urgenza la prima presentazione cittadina del libro di Vannino Chiti "La democrazia sopravviverà a questo secolo?" (i libri di Mompracem editore), un piccolo densissimo saggio raccontato con ritmo e chiarezza, capitolo per capitolo, davanti al pubblico che ha riempito, nel pomeriggio di venerdì 23 gennaio, l’auditorium della libreria bacaro Lo Spazio di via Curtatone e Montanara. Contraltare puntualmente analitico a Chiti, il professor Valdo Spini, due figure di primo piano nel panorama della politica e della cultura italiane, entrambi con un passato da ministri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il futuro della democrazia. Il dialogo fra Chiti e Spini

Luoghi delle stragi nazifasciste nel libro di Auser. Giani e Chiti: ‘La memoria è il futuro’È stato presentato oggi a Palazzo Strozzi Sacrati il libro “Per non dimenticare”, pubblicato da Auser.

Referendum, a Roma l’assemblea per il No con Schlein e Conte. Landini: “È in gioco il futuro della democrazia”A Roma si tiene un’assemblea per il No al referendum, con la partecipazione di Schlein e Conte.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Il futuro della democrazia occidentale; Da Ridolfi a Canfora nel nome di Bobbio; IA e Potere: il filosofo Mathias Risse al Senato per discutere il futuro della Democrazia; Il futuro della democrazia. Il dialogo fra Chiti e Spini.

Elezioni in Uganda: Bobi Wine e il futuro della democraziaIl contesto politico in Uganda è attualmente caratterizzato da una crescente tensione, soprattutto dopo le recenti elezioni presidenziali. Il leader dell’opposizione, Bobi Wine, noto per il suo impegn ... notizie.it

Massimo D’Alema alla Kore di Enna: un confronto sulla crisi della democrazia e il futuro dell’EuropaMassimo D’Alema a Enna il 26 gennaio: convegno all'Università Kore su crisi della democrazia e futuro dell'Europa con la Fondazione Italianieuropei ... start-news.it

Dal 23 al 25 gennaio 2026 tre giorni di analisi e dialoghi su democrazia, autoritarismo, neoliberismo e partecipazione. Tre giorni per discutere il futuro con esperte ed esperti. Scopri di più sull'incontro a Genova sul sito del Forum Disuguaglianze Diversità facebook

Il futuro della democrazia occidentale Al Dipartimento di Scienze politiche e sociali il convegno internazionale sulle trasformazioni della democrazia nell’era dell’intelligenza artificiale e del potere tecnologico @unict_it #unict #unictmagazine unictmagazine.un x.com