il fuoco russo su kiev non ferma i negoziati

Nonostante l’intensificarsi dei combattimenti a Kiev, i negoziati tra Ucraina, Russia e Stati Uniti proseguono con cautela. Nel secondo ciclo di colloqui a Abu Dhabi, si osservano alcuni segnali positivi, alimentando la speranza di un incontro tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. La diplomazia, seppur complessa, continua a rappresentare l’unico percorso verso una possibile de-escalation del conflitto.

Da un lato la diplomazia che, pur a fatica, nel secondo round di colloqui trilaterali Ucraina-Russia-Stati Uniti ad Abu Dhabi apre qualche spiraglio, fino a far dire ai dirigenti statunitensi che un incontro tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky "non è così lontano". Dall’altro, a oltre 5mila chilometri di distanza, Kiev che finisce di nuovo sotto il fuoco di Mosca: in una sola notte le forze dello zar hanno lanciato almeno 375 droni e 21 missili su gran parte del territorio ucraino. Sono le due facce di una guerra che tra un mese compirà quattro anni. I colloqui del primo trilaterale dall’invasione del 24 febbraio 2022 "sono stati costruttivi", ha commentato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, spiegando che le parti hanno concordato "di coordinare le ulteriori fasi con i leader", potenzialmente già la prossima settimana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Ucraina, massiccio attacco russo su Kiev e Kharkiv. Continuano negoziati negli EmiratiLe tensioni tra Russia e Ucraina persistono, con un massiccio attacco russo su Kiev e Kharkiv.

Ucraina, la guerra non si ferma: raid russo su Kharkiv, missili su Kiev – La direttaLa guerra in Ucraina prosegue con intensi attacchi da parte delle forze russe, che colpiscono città come Kharkiv e Kiev.

Trump: Gravi conseguenze se Putin non ferma la guerra venerdì

