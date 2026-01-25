Il femminicidio di Federica Torzullo e quello che è successo dopo in ordine

Il femminicidio di Federica Torzullo ha suscitato un'attenzione crescente sulle dinamiche di violenza e responsabilità. Dopo la confessione di Claudio Carlomagno, che ha cercato di depistare le indagini, sono emersi dettagli inquietanti, tra cui il ritrovamento dei suoi genitori morti in casa. Questa vicenda solleva interrogativi sulla spirale di eventi e sulle tracce lasciate dietro di sé.

La confessione di Claudio Carlomagno, i suoi iniziali tentativi di depistare le indagini, il ritrovamento dei suoi genitori morti in casa Federica Torzullo, ingegnera di 41 anni che viveva ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, è stata uccisa lo scorso 9 gennaio da Claudio Carlomagno, il marito da cui si stava separando. Per quasi dieci giorni in realtà non si è saputo cosa le fosse successo: Carlomagno aveva denunciato la sua scomparsa, sostenendo di non vederla dall'8 gennaio, ed erano iniziate le ricerche dei Carabinieri. Il 18 gennaio il corpo di Torzullo è stato trovato sotterrato nell'azienda di Carlomagno, che tre giorni dopo ha confessato di averla uccisa. Federica Torzullo, la furia di Carlomagno dopo che lei ha detto che se ne andava di casa: il tentativo di bruciare il corpo. Contestato il femminicidioLa Procura di Civitavecchia ha aperto un'indagine per femminicidio nei confronti di Claudio Carlomagno, accusato dell'uccisione della moglie Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia. Femminicidio Federica Torzullo, il nuovo compagno: "Sicuro che ombre saranno chiarite"Il nuovo compagno di Federica Torzullo, vittima di femminicidio ad Anguillara Sabazia, esprime la speranza che le ombre sulla vicenda possano essere chiarite. Argomenti discussi: Claudio Carlomagno ha confessato il femminicidio di Federica Torzullo; Il femminicidio di Federica Torzullo, il corpo sotterrato; Il marito di Federica Torzullo ha confessato il femminicidio; Federica Torzullo, si cerca l'arma del delitto in un canale sulla Braccianese. Delitto di Anguillara, il suicidio dei genitori del killer di Federica Torzullo. La criminologa Anna Vagli: «Un gesto commesso per espiare i peccati del figlio»Una tragedia nella tragedia. Il duplice suicidio di Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, i genitori del 44enne Claudio Carlomagno reo confesso del femminicidio di sua moglie Federica ... Femminicidio di Federica Torzullo: trovati impiccati in casa i genitori di Claudio Carlomagno, reo confesso del delittoIpotesi suicidio per i genitori dell'uomo che ha confessato l'omicidio della moglie. Si indaga su possibili complicità nel delitto. La coppia era legata al caso del femminicidio di Federica Torzullo, moglie del figlio Claudio Carlomagno, arrestato pochi giorni fa con l'accusa di omicidio. Nuova tragedia legata al femminicidio di Federica Torzullo. I genitori di Claudio Carlomagno, l'uomo in carcere per aver ucciso la moglie, si sono suicidati in casa.

