Il fascino medievale di Sighi?oara | la città natale di Dracula tra storia e leggenda

Situata tra le colline della Transilvania, Sighi?oara è una delle città medievali più ben conservate d’Europa. Nota per il suo centro storico affascinante e le mura antiche, rappresenta un importante esempio di architettura e cultura medievale. La città, conosciuta anche come il luogo di nascita di Dracula, combina elementi storici e leggendari in un contesto autentico e suggestivo.

Tra le colline della Transilvania si trova Sighi?oara, una delle cittadelle medievali meglio conservate d'Europa. Dichiarata patrimonio UNESCO nel 1999, questa città fortificata non è solo un tuffo nella storia, ma anche un luogo vivo, ricco di leggende e tradizioni che attirano turisti da tutto il mondo. Camminare tra le sue stradine lastricate significa fare un viaggio nel tempo. Le case color pastello, le torri difensive, la piazza principale con la Torre dell'Orologio – simbolo della città – raccontano un passato in cui Sighi?oara era un importante centro commerciale sassone. Fondata nel XII secolo dai coloni tedeschi, ha mantenuto un'impronta architettonica che ricorda l'Europa centrale, ma con un carattere tutto romeno.

