Il Fabbrico vuole sgambettare la capolista Vianese obiettivo vittoria e primato solitario

Il Fabbrico affronta la Vianese con l’obiettivo di conquistare la vetta della classifica e ottenere una vittoria importante. La sfida, in programma domenica alle 14 nel Reggiano, rappresenta un momento chiave per entrambe le squadre in Eccellenza e Promozione. Una partita che potrebbe determinare il primato solitario e influire sulle sorti dei campionati dilettantistici della zona.

Passano nel reggiano le vette di Eccellenza e Promozione nell'ultima domenica di gennaio per il calcio dilettanti (ore 14.30). Dopo il corroborante blitz di Salso, il Fabbrico attende la capolista Nibbiano, mentre la Vianese, che condivide lo scettro coi rivali piacentini, ospita una Brescello Piccardo finora abbonata ai pareggi nel 2026 (tre in campionato, oltre alla semifinale di Coppa Italia poi persa ai rigori contro l'Ars et Labor Ferrara): si preannuncia un match ricco di emozioni; ex di turno il giovane guardiano vianese Caccialupi. Nel tardo pomeriggio, sempre sul sintetico vianese, scende in campo il BaisoSecchia, privo del trainer Baroni costretto oltre la rete per squalifica, che prova a fermare la marcia del Medolla San Felice, leader del girone B di Promozione.

