Il derbyssimo pronto a incantare A Urbino il faccia a faccia con K Sport

Oggi, nella quarta giornata del girone di ritorno di Eccellenza, si disputa il derby tra Urbino e K Sport. Una sfida che mette in evidenza l’importanza di questa partita per entrambe le squadre, in un contesto di grande equilibrio e tradizione. Un incontro che promette spettacolo e che sarà seguito con attenzione da tifosi e appassionati della categoria.

Oggi il campionato di Eccellenza per la quarta giornata del girone di ritorno presenta uno dei derby più sentiti del raggruppamento: Urbino- K Sport. Riguardo le altre due provinciali l’Urbania ospita in casa il Montefano mentre la Fermignanese è impegnata a Fabriano. Un po’ dappertutto si giocherà su terreni allentati dalla pioggia di questi giorni e oltre alla tecnica conterà molto il fatto agonistico. Inizio gare su tutti i campi alle ore 15. Urbino-K Sport Montecchio Gallo. "È una partita importante per il nostro cammino - dice il direttore generale dei ducali Ivan Santi - perché dobbiamo dare continuità alla vittoria di Tolentino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il derbyssimo pronto a incantare. A Urbino il faccia a faccia con K Sport Leggi anche: Zelensky al Messaggero: «Trump? Io sono sempre pronto alle elezioni». Il faccia a faccia con Meloni a Palazzo Chigi Leggi anche: Zelensky al Messaggero: «Trump? Io sono sempre pronto alle elezioni. Mi fido di Giorgia Meloni». Il faccia a faccia a Palazzo Chigi

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.