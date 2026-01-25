Il cognato di Mastella in Regione | Pasquale Giuditta collaboratore dell’assessora all'Agricoltura incarico gratuito
Pasquale Giuditta, ex deputato e cognato di Mastella, è stato nominato collaboratore gratuito dell’assessora all’Agricoltura della Campania, Serluca. Ricopre un ruolo di supporto nella Direzione Agricoltura, contribuendo con la propria esperienza senza ricevere compensi. Questa nomina è stata ufficializzata recentemente e si inserisce nell’ambito delle attività di supporto istituzionale nel settore agricolo regionale.
Pasquale Giuditta, ex deputato e cognato di Mastella, nominato collaboratore gratuito dell’assessora Serluca alla Direzione Agricoltura della Campania.🔗 Leggi su Fanpage.it
L’assessora all’Agricoltura della Regione Campania Serluca aderisce al patto per le aree interne che parte dal CilentoL’assessora all’Agricoltura della Regione Campania, Maria Carmela Serluca, parteciperà alla firma del Patto per le aree interne, dedicato alle zone rurali di collina e montagna.
Giuditta e Cesaro (Casa riformista-NdC): “In Regione il Pd ha usato l’algoritmo dell’Asso pigliatutto”Giuditta e Cesaro di Casa Riformista-NdC criticano il metodo adottato dal Pd in Regione, definendolo come un “nuovo algoritmo” chiamato “Asso pigliatutto”.
