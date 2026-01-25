Il cognato di Mastella in Regione | Pasquale Giuditta collaboratore dell’assessora all'Agricoltura incarico gratuito

Pasquale Giuditta, ex deputato e cognato di Mastella, è stato nominato collaboratore gratuito dell’assessora all’Agricoltura della Campania, Serluca. Ricopre un ruolo di supporto nella Direzione Agricoltura, contribuendo con la propria esperienza senza ricevere compensi. Questa nomina è stata ufficializzata recentemente e si inserisce nell’ambito delle attività di supporto istituzionale nel settore agricolo regionale.

