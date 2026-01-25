Il cinema onirico di Sorrentino

Il cinema onirico di Paolo Sorrentino si distingue per il suo stile originale e riflessivo. Regista premiato con l’Oscar per “La Grande Bellezza”, Sorrentino affronta temi complessi utilizzando un realismo allegorico che rende le sue opere distintive. Nato a Napoli, il suo modo di interpretare la realtà e il sogno ha contribuito a consolidare la sua reputazione tra i registi più influenti degli ultimi anni, offrendo un’esperienza cinematografica unica e riconoscibile.

Paolo Sorrentino,  premio oscar  con il film  “La Grande Bellezza”, è tra i registi più amati degli ultimi vent’anni grazie al suo modo unico di interpretare temi delicati e attuali, attraverso un realismo allegorico che li rende speciali,  Chi è il regista partenopeo della  “Grande Bellezza”. Rimasto orfano all’età di diciassette anni, Paolo Sorrentino nasce a Napoli nel 1970, città in cui cresce fino ai venticinque anni. Dopo aver intrapreso la facoltà di economia e commercio, ed essersi reso conto che non era un percorso in linea con i suoi desideri, decide di abbandonare gli studi per trasferirsi a Roma e lavorare nel cinema, come regista. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

