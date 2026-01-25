Il Centro unico si conferma perno del sistema Zerosei delle scuole modenesi

Il Centro unico si conferma elemento centrale nel sistema Zerosei delle scuole modenesi, favorendo la semplificazione delle procedure e l’applicazione di criteri uniformi su tutto il territorio. Questa struttura garantisce un accesso equo ai servizi educativi per i bambini fin dalla prima infanzia, promuovendo pari opportunità e coerenza nell’offerta educativa. Un approccio che mira a migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi per le famiglie e le istituzioni.

Semplificazione delle procedure, criteri omogenei su tutto il territorio e garanzia di pari opportunità educative fin dalla prima infanzia. È il Centro unico di iscrizione, il perno del sistema Zerosei del Comune di Modena anche per l'anno scolastico 20262027: uno strumento che consente alle

