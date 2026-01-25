Il capitano Barillà | Questa vittoria è fondamentale per il cammino della Reggina

Il capitano Barillà ha sottolineato l'importanza della vittoria della Reggina contro la Gelbison, considerata fondamentale nel percorso della squadra nel campionato di Serie D. Con questa nona vittoria consecutiva, gli amaranto consolidano la loro posizione e rafforzano le ambizioni di raggiungere i vertici della classifica. La squadra si appresta a proseguire con tenacia il proprio cammino, puntando a continuare su questo trend positivo.

Salgono sempre più le quotazioni della Reggina nel “borsino” del campionato di Serie D (girone I). La sofferta affermazione, nona di fila, conquistata sul campo della Gelbison ha dato ulteriore slancio alla rincorsa al vertice degli amaranto, come confermano le parole del vice allenatore.🔗 Leggi su Today.it

Locatelli carica la Juve: il messaggio sui social del capitano bianconero dopo la fondamentale vittoria a Bologna – FOTOManuel Locatelli, capitano della Juventus, celebra sui social la vittoria fondamentale contro il Bologna.

Dagli spogliatoi. Calabro: "Questa è una vittoria fondamentale»Antonio Calabro sottolinea l'importanza della vittoria ottenuta, riconoscendone il valore sia in chiave di classifica che per il morale della squadra.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il capitano Barillà: Questa vittoria è fondamentale per il cammino della RegginaMister Torrisi ci aveva preannunciato le difficoltà e si poteva fare bottino pieno soltanto mettendo il musetto davanti, ha dichiarato il vice allenatore Salvatore Sorci ... reggiotoday.it

Reggina: arriva la nona vittoria consecutiva. Decide il capitano Barillà, ma che sofferenzaAncora un successo, questa volta sporco, ma quantomai pesante e prezioso ... citynow.it

Reggina, capitan Barillà ritorna e fa centro all'89! Vittoria di rigore in casa della Gelbison, ma che fatica - facebook.com facebook