Il cantiere per costruire un sottopasso fuori dal comune che non fa dormire i residenti

A Seveso, i residenti vicino ai binari della ferrovia affrontano notti insonni a causa dei lavori per un nuovo sottopasso. I disturbamenti, previsti temporaneamente durante le Olimpiadi, si ripresenteranno successivamente. Questa situazione evidenzia le difficoltà di convivere con i cantieri e la necessità di trovare soluzioni che tengano conto delle esigenze di chi vive in zona.

Un lavoro lungo e certosino che si fermerà solo durante le settimane delle Olimpiadi. I residenti dovranno portar pazienza, ma alla fine il risultato sarà importante Notti insonni per chi a Seveso vive vicino ai binari della ferrovia. Notti in bianco che, giusto il tempo delle Olimpiadi, saranno interrotte per poi ricominciare. Lo sa bene anche la sindaca Alessia Borroni che in un lungo post sulla sua pagina Facebook spiega ai cittadini perché il cantiere per la messa in sicurezza dei passaggi a livello e per la realizzazione del sottopasso, non solo è così rumoroso, ma anche così lungo. Borroni ha incontrato direttamente gli operai, i tecnici e gli ingegneri impegnati di notte in questo delicatissimo intervento.🔗 Leggi su Monzatoday.it

