Il bilancio ucraino del 2026 è una bomba a orologeria E Zelensky prende a schiaffi l’Europa

Il bilancio ucraino del 2026 presenta notevoli criticità, con un deficit annuale stimato tra 40 e 80 miliardi di euro. La mancanza di fondi statunitensi e la crescente dipendenza da prestiti europei e politiche di austerità rendono l’economia di Kiev instabile. Questa situazione solleva interrogativi sulla sostenibilità a lungo termine delle operazioni di guerra e sull’impatto per l’intera regione.

Senza fondi statunitensi e con un buco di bilancio da 40 a 80 miliardi di euro l’anno, l’economia di guerra di Kiev dipende sempre più da prestiti europei e dalle ricette all’insegna dell’austerity. Mentre le luci di Davos i lluminano un Occidente sempre più lontano dalle parole d’ordine e dalle illusioni degli anni Novanta, il destino dell’Ucraina sembra scivolare lungo una faglia geopolitica sempre più profonda. Da una parte c’è un Donald Trump che, ridicolizzato da alcuni progressisti come fuori di cotenna, non usa giri di parole per spiegare agli europei che il tempo degli assegni in bianco da Washington è finito. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Ucraina: i russi avanzano, Zelensky nella bufera | Francesco Dall’Aglio

Ucraina, il bilancio del raid russo su Kharkiv sale a 4 morti e 6 feritiE' salito a quattro morti e sei feriti il bilancio dell'attacco russo di stanotte sulla città ucraina nordorientale di Kharkiv, rende noto il governatore regionale Oleg Synegubov su Telegram. (ANSA) ... ansa.it

Ue, nuovo sostegno all’Ucraina per il 2026-2027: cosa prevede il piano da 90 miliardi di euroL’Unione Europea ha approvato un nuovo pacchetto di sostegno finanziario per l’Ucraina che guarda al biennio 2026-2027, consolidando un percorso di aiuti avviato all’indomani dell’invasione russa ... quifinanza.it

Ha fatto molto discutere l’intervento del premier ucraino Zelensky sul palco del Forum di Davos, dove ha attaccato duramente l’Europa e messo in discussione il sostegno di quest’ultima alla causa ucraina, rea di non fare abbastanza per vincere la guerra cont - facebook.com facebook

