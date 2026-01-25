Il recente episodio alle nozze di Victoria Beckham e Nicola Peltz ha attirato l’attenzione: il ballo “inappropriato” e le lacrime di Nicola sono stati al centro delle cronache, con il dj delle nozze che ha fornito una versione dei fatti. La vicenda riflette le tensioni persistenti all’interno della famiglia Beckham, che continuano a alimentare discussioni e curiosità pubblica.

La faida della famiglia Beckham è lontana dal vedere la parola fine. Da quando Brooklyn, il primogenito di David e Victoria, ha rotto il silenzio sul complesso rapporto con i genitori, si è scatenata una vera e propria tempesta mediatica sul clan. A distanza di quasi quattro anni, il matrimonio di Brooklyn Beckham e Nicola Peltz è tornato al centro dell’attenzione proprio dopo le dichiarazioni del 26enne, che hanno rivelato un dettaglio non da poco: il primo ballo dei neo sposi sarebbe stato rovinato da Victoria. Adesso a svelare la verità ci ha pensato il dj Fat Tony, storico amico della famiglia Beckham e dj della festa nuziale del 2022 a Palm Beach, che in tv ha chiarito cosa volesse dire Brooklyn quando ha parlato di ballo “inappropriato”. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il ballo “inappropriato” di Victoria Beckham e le lacrime di Nicola Peltz: parla il dj delle nozze

Brooklyn Beckham e il “furto” del primo ballo, parla il dj del matrimonio: «È stato inappropriato, Victoria ha ridotto Nicola Peltz in lacrime»Il matrimonio tra Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, celebrato nel 2022 a Palm Beach, rimane oggetto di discussione.

La verità sul ballo “inappropriato” di Victoria Beckham alle nozze di Brooklyn e Nicola: parla il dj della festaIl dj che ha partecipato alla festa di nozze di Brooklyn Beckham e Nicola Peltz fornisce chiarimenti sul presunto ballo

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Brooklyn Beckham e il ballo inappropriato con sua madre Victoria: ecco cosa è successo; Il ballo inappropriato di Victoria Beckham e le lacrime di Nicola Peltz: parla il dj delle nozze; Perché Brooklyn Beckham ha litigato con la famiglia: il ballo inappropriato di Victoria al matrimonio, i rapporti con Nicola Peltz e la risposta di David Beckham; Ero il dj al matrimonio di Brooklyn Beckham, quel ballo inappropriato con Victoria ha ridotto Nicola Peltz in lacrime.

Il ballo inappropriato di Victoria Beckham e le lacrime di Nicola Peltz: parla il dj delle nozzeParla il dj delle nozze di Brooklyn Beckham e Nicola Peltz: cosa è accaduto davvero durante il primo ballo con Victoria ... dilei.it

La verità sul ballo inappropriato di Victoria Beckham alle nozze di Brooklyn e Nicola: parla il dj della festaParla il dj che era presente alla festa di nozze di Brooklyn Beckham e Nicola Peltz. Ecco come sarebbero andate le cose e la verità sul presunto ballo inappropriato tra Victoria Beckham e suo figlio ... fanpage.it

Brooklyn Beckham e il “furto” del primo ballo, parla il dj del matrimonio: «È stato inappropriato, Victoria ha ridotto Nicola Peltz in lacrime» x.com

«Mia madre ha dirottato il mio primo ballo con mia moglie, pianificato da settimane su una canzone d’amore romantica. Davanti a 500 invitati, invece di ballare con mia moglie, mia madre mi aspettava sul palco. Un ballo inappropriato. . . Non mi sono mai senti - facebook.com facebook