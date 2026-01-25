Il crescente utilizzo degli smartphone tra i giovani, spesso superiore alle otto ore al giorno, rappresenta una realtà preoccupante. Secondo Gianluca Farfaneti, responsabile di Psicologia Clinica dell’Asl Romagna, questa dipendenza non è solo un problema clinico ma anche sociale, che richiede attenzione e interventi mirati per comprendere e affrontare le sue implicazioni.

Gianluca Farfaneti, responsabile di Psicologia Clinica dell’Asl Romagna e psicologo del servizio Dipendenze patologiche Forlì-Cesena, la dipendenza da smartphone è un problema che riscontrate nei ragazzi? "La dipendenza da smartphone è un problema oltre che clinico anche sociale. Questo disturbo non è ancora riconosciuto come disturbo psichiatrico, ma come una problematica comportamentale. Ma l’ uso eccessivo di smartphone, tablet e videogame è trasversale, è in aumento in tutti i giovani e adolescenti". Una iperconnessione che disturbi può arreccare? "Secondo una ricerca della Società Italiana di Pediatria, l’85% degli adolescenti tra gli 11 e i 17 anni ha dichiarato di usare regolarmente lo smartphone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Il 25% dei giovani lo usa più di 8 ore"

Leggi anche: Adolescenti online: il 97% usa lo smartphone per tre ore al giorno, 1 su 5 peggiora a scuola. Sì al divieto in classe (ma solo per i più piccoli)

Intelligenza artificiale strumento di informazione per il 40% dei giovani 18-25 anni: Osservatorio lancia contest universitario su IA e formazioneL'Osservatorio Opinion Leader 4 Future, in collaborazione con Credem e ALMED, ha pubblicato la prima ricerca del 2026 sull'uso dell'intelligenza artificiale tra i giovani.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

condividi il video con la calcolatrice: #shorts #short #charlotte

Argomenti discussi: Il 25% dei giovani nell'Ue studia e lavora contemporaneamente; Lavoro, Eurostat: 25,4% dei giovani Ue studiava e lavorava nel 2024; Dal 25 al 27 febbraio torna il Social Innovation Campus, per valorizzare i talenti dei giovani e costruire luoghi di futuro; Laureati, l'Italia rincorre l'Europa: solo il 31,6% dei giovani ha il titolo, ma alle superiori supera la media Ue. I dati Eurostat.

Osservatorio for Independent Thinking: chiuse le celebrazioni per i 25 anni con il Cardinale Parolin. Ceccherini: Scuotere la coscienza dei giovaniL'Osservatorio for independent thinking (già Osservatorio permanente Giovani-Editori) ha chiuso le celebrazioni per i 25 anni di attività con un evento, condotto e moderato da Maria Latella e Luciano ... gazzettadiparma.it

Crack, alcol e ansiolitici insieme, stiamo sottovalutando un’emergenza: il 25% dei giovani fa uso multiplo di sostanze, l’allarme degli esperti e i dati che ...Poco prima di Natale, una buona notizia per la lotta alla dipendenza da nicotina: l’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) ha approvato la rimborsabilità del farmaco Regicar, a base di un alcaloide ... ilfattoquotidiano.it

Il 42% degli italiani vuole ridurre il tempo sugli smartphone. Ma, in attesa di una legge, i giovani scelgono le app di "social detox" per tornare a «respirare». L'articolo di Andrea Ceredani https://buff.ly/D2w2XhE - facebook.com facebook