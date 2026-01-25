Ieri, in Campania, si è verificato un episodio di violenza in un campo della provincia sannita. La notizia ha suscitato grande dolore tra la comunità locale, espressosi attraverso messaggi di solidarietà sui social. Di seguito, si riassumono gli eventi principali della giornata di sabato 24 gennaio 2026, con un approfondimento sull’accaduto e le reazioni della popolazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, sabato 24 gennaio 2026. Avellino – Il dolore di un’intera comunità si è raccolto in poche, sentite parole affidate ai social. Il sindaco di Cassano Irpino, Salvatore Vecchia ha voluto esprimere pubblicamente il cordoglio del paese per la scomparsa di Rebecca, una ragazza di appena 19 anni. (LEGGI QUI) Benevento – Altro episodio di violenza sui campi di calcio dilettantistico tra due compagini sannite. A Calvi, in occasione della sfida di seconda categoria tra la neopromossa squadra di casa e il San Leucio il finale è stato tutt’altro che tranquillo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ieri in Campania: episodio di violenza su un campo della provincia sannita

Ieri in Campania: violenza finisce in dramma, 33enne muore dopo dieci giorni di agoniaIeri in Campania si è registrato un episodio di violenza che ha avuto un esito tragico.

