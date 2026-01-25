Ieri altra doppietta per Stankovic il suo ritorno non può più attendere | l’Inter dovrà pagare…

Aleksandar Stankovic, centrocampista classe 2005, continua a dimostrare il suo valore in Belgio, segnando una doppietta nella recente sfida tra Bruges e Zulte Waregem. Figlio d’arte di Dejan, ha attirato l’attenzione con le sue prestazioni, rendendo il suo ritorno sempre più imminente per l’Inter. La sua crescita e le sue performance suggeriscono che il club nerazzurro potrebbe dover presto considerare un suo ritorno in squadra.

Aleksandar Stankovic si prende la scena in Belgio. Il giovane centrocampista classe 2005, figlio d’arte di Dejan e nato a Milano, è stato il protagonista assoluto anche nella sfida di campionato tra il suo Bruges e lo Zulte Waregem, terminata 4-3. Con una prestazione da leader, ha messo a referto una doppietta che gli è valsa il titolo di miglior giocatore della partita e ha confermato il suo impatto crescente nella Jupiler Pro League. Stankovic ha giocato 90 minuti ad altissima intensità: 2 gol, 3 tiri in porta, una grande occasione creata, 2 passaggi chiave e una precisione nei passaggi del 91%.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Il Mercosur può attendere. Un’altra vittoria dell’Italia, Meloni: più tempo per garantire i nostri agricoltoriL’Italia ottiene un’altra vittoria al Consiglio europeo grazie al suo impegno e al buon senso.

Argomenti discussi: La doppietta di Kean, Conceição super e tanto altro Serie A Enilive; Van Persie manda il figlio in campo e Shaqeel lo ripaga con una doppietta incredibile; Equitazione: sempre Charlotte Fry nel dressage. Nuova doppietta ad Amsterdam; Allegri, Milan trasformato e fattore Rabiot: prima doppietta e un'altra dimensione.

Equitazione: sempre Charlotte Fry nel dressage. Nuova doppietta ad AmsterdamIl talento infinito di Charlotte Fry va ancora una volta a referto. La britannica si prende un'altra doppietta nella FEI Dressage World Cup 2025-2026. oasport.it

Pagina 0 | Allegri, Milan trasformato e fattore Rabiot: prima doppietta e un'altra dimensioneIn estate Max ha voluto fermamente che restasse Maignan e arrivasse l'ex Juve: e proprio loro hanno trascinato i rossoneri non solo a Como ... tuttosport.com

ROMA: SALE LA PROTESTA DEGLI AMBULANTI DELLE ROTAZIONI ROMANE IERI ALTRA MANIFESTAZIONE SOTTO IL DIPARTIMENTO DI ROMA DOPO IL SILENZIO DALLA PRIMA MANIFESTAZIONE IERI STESSO DAL DIPARTIMENTO E’ ARRIVATO L’ - facebook.com facebook

Mentre oggi l’ #ICE uccide a colpi di pistola un’altra persona a Minneapolis, esce la notizia che agenti della milizia statunitense saranno presenti ed operativi a #Milano durante le #Olimpiadi per gestire la sicurezza degli atleti USA. Al Ministro dell’Interno #Pia x.com