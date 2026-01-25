Idomeneo ’l’altro’ Mozart Dal mito a un’opera solenne

Beghelli ’Idomeneo’ viene considerata la prima opera della maturità creativa mozartiana, ma anche la più complessa. Da cui la lentezza con cui l’hanno accolta i teatri italiani (a Bologna è arrivata per la prima volta soltanto nel 2010!). Fu commissionata a Monaco dalla corte bavarese come spettacolo centrale del Carnevale 1781. Mozart ebbe lì a disposizione quella che lui stesso considerava la migliore orchestra del mondo. Nel suo recente viaggio a Parigi era poi entrato in contatto con la sontuosa ’tragédie lyrique’ francese e lo stile severo delle ultime opere di Gluck. Mettendo insieme i due elementi, eccolo dunque creare una partitura in cui l’orchestra non è più mero accompagnamento alle voci, ma persegue una propria natura sinfonica del tutto inedita per l’opera dell’epoca, infondendo a Idomeneo quel carattere di aulica tragicità che ne fa un unicum nel catalogo mozartiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

