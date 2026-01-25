I sindacati Sap e Siulp | Ci servono più uomini

I sindacati Sap e Siulp esprimono preoccupazione per l’aumento degli episodi violenti contro le forze di polizia, sottolineando la necessità di rafforzare il personale. In una situazione di crescente criticità, i rappresentanti chiedono maggiori risorse e uomini per garantire la sicurezza e la tutela delle forze dell’ordine. La richiesta si inserisce nel quadro di una discussione più ampia sulla sicurezza pubblica e il supporto alle forze di polizia.

Pronta la reazione dei sindacati di polizia Sap e Siulp di fronte all'ennesimo accoltellamento: "In ogni Paese democratico, di fronte a fatti così gravi si moltiplicano le prese di posizione e le proposte – afferma Massimiliano D'Eramo del Sap –. Tra le reazioni emerse vi è anche quella che invoca l'impiego dei militari nel controllo del territorio e nelle strade della nostra provincia. Su questa ipotesi sento il dovere di esprimere un dissenso chiaro, perché il controllo del territorio rappresenta una funzione essenziale dello Stato e deve essere garantito da personale specificamente formato e deputato a tale compito.

