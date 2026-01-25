I ministri firmano la Carta di Amalfi per gestire i flussi nelle ?perle? d?Italia

I ministri italiani hanno firmato la Carta di Amalfi, dando avvio a un nuovo approccio nella gestione dei flussi turistici nelle perle d’Italia. L’accordo, siglato ieri, crea un tavolo interistituzionale finalizzato a coordinare e regolare meglio le attività turistiche, rappresentando un passo importante verso una governance più efficace e sostenibile del settore.

Rappresenta un passaggio decisivo verso una nuova governance del turismo la firma dell’accordo, siglata ieri, che istituisce il tavolo interistituzionale per la gestione dei flussi turistici. Che è l’approdo di un percorso avviato quasi un anno fa, quando fu sottoscritta la «Carta di Amalfi – per un nuovo rapporto tra destinazioni turistiche e comunità residenti». A sottoscrivere il protocollo, a conclusione del terzo Forum internazionale del Turismo a Milano, i ministri Daniela Santanché (Turismo) e Matteo Piantedosi (Interno) e i sindaci dei Comuni italiani ad alta vocazione turistica e aderenti alla Carta di Amalfi, che sono Amalfi, Arzachena, Atrani, Ayas, Capri, Castellabate, Cortina d’Ampezzo, Courmayeur, Ischia, Pinzolo-Madonna di Campiglio, Polignano a Mare, Pollica, Positano, Praiano, Ravello, Riomaggiore, Riva del Garda, Roccaraso, San Gimignano, Taormina, Volterra. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

