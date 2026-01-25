La tragica morte di Maria Messenio e Pasquale Carlomagno, trovati impiccati, ha suscitato molte domande e sospetti. La scoperta di un biglietto di addio nella casa di Davide, figlio dei coniugi, ha aperto un difficile confronto tra verità e percezione pubblica. In un contesto di accuse e supposizioni, si cerca di comprendere i motivi che hanno portato a questo gesto estremo, nel rispetto della memoria delle vittime.

L'ultimo viaggio di Maria Messenio e Pasquale Carlomagno, quello per lasciare il biglietto d'addio nella casa romana del loro figlio Davide a Roma. Hanno scritto tutto in una lettera e sono ripartiti in auto per Anguillara. Avevano già deciso il loro destino. Arrivati in via Tevere si sono impiccati in giardino. La lettera di addio Nella lettera i coniugi spiegano le ragioni del gesto, includendo uno sfogo contro la gogna mediatica subita negli ultimi giorni e forse riferimenti ai sospetti sul padre per aver aiutato Claudio a disfarsi del corpo della nuora. Era stata proprio Maria Messenio, nel pomeriggio del 9 gennaio, ad accompagnare il figlio Claudio dai carabinieri per denunciare la scomparsa della moglie. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - I genitori di Claudio Carlomagno morti impiccati, la verità nel biglietto di addio: la gogna social e i sospetti, i perché del tragico gesto

Anguillara, impiccati per la vergogna: nel biglietto dei genitori di Claudio Carlomagno le accuse per la gogna socialNel caso di Anguillara, emergono accuse pesanti nei confronti di Claudio Carlomagno e dei suoi genitori, legate a pubbliche vergogne e commenti sui social.

Morti impiccati i genitori di Claudio Carlomagno: i motivi del gesto in una lettera per l’altro figlioSono stati trovati i genitori di Claudio Carlomagno morti per impiccagione ad Anguillara.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno, reo confesso del femminicidio di Federica Torzullo; Sono stati trovati morti impiccati i genitori di Claudio Carlomagno; Trovati morti uno accanto all'altra nella loro casa i genitori di Claudio Carlomagno; Femminicidio Torzullo, i genitori di Carlomagno trovati impiccati nella loro casa di Anguillara.

I genitori di Claudio Carlomagno si tolgono la vitaTragedia nella tragedia a Anguillara Sabazia. Profondo il dolore mio e della comunità, scrive il sindaco Angelo Pizzigallo ... rainews.it

Le ultime ore dei genitori di Claudio Carlomagno: il viaggio a Roma, il biglietto di addio all'altro figlioEra da alcuni giorni che si erano trasferiti a Roma, dal figlio Davide, per stare al riparo da flash e telecamere. Dopo essere rimasti a lungo barricati all'interno della loro villetta ... ilmattino.it

Anguillara, i vicini di casa dei genitori di Claudio Carlomagno in lacrme, "una vergogna che non si meritavano". Link nel primo commento - facebook.com facebook

Claudio Carlomagno "è venuto a conoscenza della morte dei genitori ed è sorvegliato a vista" in carcere. A dirlo l'avvocato Andrea Miroli, difensore di Claudio Carlomagno, arrestato per il femminicidio di Federica Torzullo, in merito alla morte dei genitori del x.com