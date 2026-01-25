I galletti fermati sul 34-33 | solo due punti dalla trasferta a Viadana

Da cesenatoday.it 25 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il match tra Galletti e Rugby Viadana si è concluso con un punteggio di 34-33, segnando una sconfitta di misura per la squadra italiana. Con questa partita si chiude il girone di andata, lasciando i Galletti a soli due punti dalla trasferta successiva a Viadana. Un risultato che evidenzia l’equilibrio della competizione e la necessità di continuità per migliorare la posizione in classifica.

Un’altra sconfitta di misura per i galletti, che nell’ultima prova del girone di andata sono stati battuti 34-33 dal Rugby Viadana. Il Romagna paga a caro prezzo un avvio di partita poco brillante, condizionato da tre mete subite nel primo quarto di gara: la squadra è costretta a rincorrere.🔗 Leggi su Cesenatoday.itImmagine generica

Südtirol-Bari 0-0: galletti fermati sul pari a Bolzano nonostante l'uomo in piùIl match tra Südtirol e Bari si conclude con un pareggio senza reti, nonostante i galletti abbiano giocato in superiorità numerica.

Leggi anche: Licodia Eubea, fermati due catanesi, ladri d’uva, in ‘trasferta’

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Pianeta 'Galletti': Primavera sconfitta sul campo della Salernitana - SSC Bari.

Galletti ferma le lancette sul titolo tricoloreL’ora del Gallo è arrivata: Sergio ’Gallo’ Galletti ha trionfato nel campionato italiano di Cross Country dominando il campionato e anche l’ultima gara. Una passione, la sua, per i motori che viene da ... ilrestodelcarlino.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.