I galletti fermati sul 34-33 | solo due punti dalla trasferta a Viadana

Il match tra Galletti e Rugby Viadana si è concluso con un punteggio di 34-33, segnando una sconfitta di misura per la squadra italiana. Con questa partita si chiude il girone di andata, lasciando i Galletti a soli due punti dalla trasferta successiva a Viadana. Un risultato che evidenzia l’equilibrio della competizione e la necessità di continuità per migliorare la posizione in classifica.

Un’altra sconfitta di misura per i galletti, che nell’ultima prova del girone di andata sono stati battuti 34-33 dal Rugby Viadana. Il Romagna paga a caro prezzo un avvio di partita poco brillante, condizionato da tre mete subite nel primo quarto di gara: la squadra è costretta a rincorrere.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Südtirol-Bari 0-0: galletti fermati sul pari a Bolzano nonostante l'uomo in piùIl match tra Südtirol e Bari si conclude con un pareggio senza reti, nonostante i galletti abbiano giocato in superiorità numerica. Leggi anche: Licodia Eubea, fermati due catanesi, ladri d’uva, in ‘trasferta’ Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Pianeta 'Galletti': Primavera sconfitta sul campo della Salernitana - SSC Bari. Galletti ferma le lancette sul titolo tricoloreL’ora del Gallo è arrivata: Sergio ’Gallo’ Galletti ha trionfato nel campionato italiano di Cross Country dominando il campionato e anche l’ultima gara. Una passione, la sua, per i motori che viene da ... ilrestodelcarlino.it Galletti ancora belli! Quest’anno il mese di gennaio ci ha regalato brevi ma splendide uscite nei boschi vicino casa Nemmeno la strizzata di freddo con la neve di metà gennaio è riuscita a fermarci: qualche fungo continua a farsi trovare… Ma sopr - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.