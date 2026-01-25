I consigli delle negoziatrice d'ostaggi che sono utili anche per i genitori | servono furbizia e calma
Le tecniche di negoziazione utilizzate dalle unità speciali possono offrire strumenti utili anche ai genitori. Nicky Perfect, esperta del settore, spiega come la calma e la furbizia siano fondamentali per gestire i conflitti con i bambini, trasformando momenti di tensione in occasioni di dialogo e comprensione reciproca.
Dalle unità d'élite di Scotland Yard alle mura di casa, l’esperta Nicky Perfect rivela come le tecniche di negoziazione con gli ostaggi possano disinnescare i capricci dei figli, trasformando i conflitti quotidiani in opportunità di ascolto.🔗 Leggi su Fanpage.it
