I 5 Samurai La nuova leggenda delle armature la recensione | questi non sono i vecchi Samurai e va bene così

“I Cinque Samurai” torna con un sequel che rinnova la storia senza riproporre i vecchi cliché. A quasi quarant’anni dalla serie originale, questa nuova produzione aggiorna le armature e le dinamiche, offrendo una narrazione più matura e moderna. In questa recensione, analizzeremo le novità e le caratteristiche di questa nuova interpretazione, mantenendo uno stile sobrio e informativo per un pubblico interessato a conoscere meglio questa importante serie.

A quasi quarant'anni dalla serie originale è arrivato il sequel di uno degli anime cult degli anni '90: I Cinque Samurai. Ecco la nostra recensione dei primi tre episodi disponibili in streaming su Anime Generation. C'è una scena all'inizio del terzo episodio de I 5 samurai - la nuova leggenda delle armature (tranquilli: niente spoiler) che è emblematica dello spirito con cui questa nuova serie è stata realizzata. Siamo in un parco divertimenti, c'è stato l'attacco dei demoni e una mascotte lascia andare un gruppo di palloncini, che volano verso il cielo. Niente di strano o di particolare, se non il colore dei palloncini: a farci caso, è esattamente il colore delle cinque, iconiche armature degli eroi protagonisti.

