Hockey ghiaccio | Bolzano cade in ICE cedendo ai Vienna Capitals

Nella partita di domenica pomeriggio dell’ICE Hockey League 2025-2026, il Bolzano ha subito una sconfitta contro i Vienna Capitals. La gara si è conclusa con un risultato che ha lasciato delusione tra i tifosi italiani, segnando un momento difficile per la squadra. Un confronto che evidenzia le sfide e le dinamiche della competizione in questa stagione.

La domenica pomeriggio dell 'ICE Hockey League 2025-2026 non regala soddisfazioni ai colori italiani. Il Bolzano infatti è stato sconfitto 3-0 in trasferta sulla pista dei Vienna Capitals, in una partita senza storia. Una rete per tempo per gli austriaci: Lanzinger per l'1-0, poi il raddoppio di Hults e infine il tris messo a referto da Souch, con i Foxes incapaci di reagire all'interno dei 60 minuti di gioc o. La classifica generale del torneo vede l'EC-KAC in testa con 85 punti in 41 partite. Rimane fermo il Bolzano: quarto posto per gli altoatesini con 77 punti in 41 gare, mentre il Val Pusteria staziona in quinta posizione con 72 punti (40 match disputati per i Lupi).

