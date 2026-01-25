Hockey ghiaccio | Asiago non si ferma più in Alps League bene Vipiteno e Cortina

L'Hockey su ghiaccio in Alps League prosegue con Asiago, Vipiteno e Cortina in crescita. Dopo la recente vittoria di Asiago contro Jesenice ai rigori, il campionato si conferma equilibrato e competitivo. Le squadre italiane mostrano un buon livello di gioco, contribuendo a un torneo dinamico e apprezzato dagli appassionati del settore. Analizzare le prestazioni delle formazioni italiane è importante per comprendere l’andamento della stagione.

Asiago non si ferma più. Dopo la clamorosa vittoria di giovedì scorso cnotro il Sazburg II, la compagine veneta ha incasellato un altro successo maturato a seguito del tempo regolamentare, battendo Jesenice ai rigori per 4-5. Continuo botta e risposta quello tra le due squadre. A partire meglio sono stati gli italiani, capaci di chiudere 2-1 il primo tempo, per poi subire il ritorno degli avversari nel secondo, terminato con il parziale di 3-3. Nel terzo ed ultimo periodo poi Sojer all’11:39 ha messo a referto il colpo del 3-2, per poi però essere raggiunto da Valentini (17:51), il quale ha poi traghettato la disputa ai supplementari, chiusi con un nulla di fatto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey ghiaccio: Asiago non si ferma più in Alps League, bene Vipiteno e Cortina Hockey ghiaccio: Vipiteno stende Cortina nell’Alps League. Bene Renon, Merano e AsiagoNella giornata del 28 dicembre, l’Alps Hockey League 2025-2026 ha visto diverse squadre italiane in campo. Hockey ghiaccio: Cavaliers a valanga su Vipiteno in Alps. Bene Asiago, male CortinaNella prima fase dell’Alps Hockey League 2025-2026, i Cavaliers hanno conquistato una vittoria convincente contro Vipiteno, mentre Asiago ha ottenuto un buon risultato. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Hockey ghiaccio: Asiago non si ferma più in Alps League, bene Vipiteno e Cortina; Asiago a Jesenice, trasferta che non ammette distrazioni; Hockey ghiaccio: all'Odegar arriva la capolista; Vittorie per Vipiteno e Asiago nella 36ª giornata di AlpsHL 2025/26. Hockey ghiaccio: Asiago non si ferma più in Alps League, bene Vipiteno e CortinaAsiago non si ferma più. Dopo la clamorosa vittoria di giovedì scorso cnotro il Sazburg II, la compagine veneta ha incasellato un altro successo maturato ... oasport.it Hockey ghiaccio, colpo grossissimo di Asiago in Alps League. Sconfitta la capolista Salzburg II all’overtime!Colpo grosso Asiago nel Campionato Alps League 2025-2026 di hockey su ghiaccio. La compagine italiana ha infatti incasellato l’ennesimo successo ... oasport.it Il conto alla rovescia per @milanocortina26 è iniziato. L’hockey su ghiaccio torna protagonista con l’ICE Hockey League visibile su @DAZN_IT e il grande ritorno delle stelle @NHL alle Olimpiadi. Tutti i dettagli. @CalcioFinanza x.com , Capitan Gios e compagni puntano all'undicesima vittoria consecutiva... Leggi https://www.giornalealtopiano.it/news.phpcod=24-01-2026-hockey-ghiaccio-trasferta-a-jeseni - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.