Ho sbagliato il giocatore del Napoli ammette le sue reponsabilità dopo la sconfitta

Dopo la sconfitta per 3-0 contro la Juventus, il giocatore del Napoli ha riconosciuto le proprie responsabilità, evidenziando l’importanza di analizzare gli errori per migliorare. La partita ha evidenziato le difficoltà della squadra, aggravate anche dall’emergenza infortuni. Un momento di riflessione necessario per affrontare con maggiore consapevolezza le prossime sfide del campionato.

Tanta amarezza in casa Napoli dopo la sconfitta per 3-0 contro la Juventus. L’emergenza infortuni inevitabilmente incide, ma il risultato resta fortemente negativo. Anche per questo gli azzurri non scappano dalle loro responsabilità: lo dimostra anche il post social di Juan Jesus, che si è scusato per l’errore che ha portato al momentaneo raddoppio di Yildiz. Juan Jesus si scusa: “Oggi ho commesso un errore”. Juan Jesus si è espresso così sul suo profilo Instagram: “Oggi è una sconfitta che fa male. Ho commesso un errore e mi prendo la responsabilità. Ma non mi nascondo: ci mettevo la faccia prima e la metto anche adesso. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

