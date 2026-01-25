Ho insultato per esasperazione Matteo Giunta spiega perché con Federica Pellegrini ha reagito contro i genitori che lasciano i figli malati al nido

Matteo Giunta ha spiegato le ragioni dietro le sue parole rivolte ai genitori che lasciano i figli malati al nido. L'episodio è avvenuto in un momento di forte esasperazione, legato alle recenti difficoltà di salute della sua bambina, ricoverata due volte in una settimana. La sua testimonianza offre uno sguardo sincero sulle emozioni e le sfide di affrontare le problematiche legate alla cura dei figli.

«Quando ho postato quella frase ero esasperato. Mia figlia è stata ricoverata due volte in una settimana. E non sono riuscito più a trattenerm i». Queste le parole dell’allenatore e preparatore atletico Matteo Giunta, marito di Federica Pellegrini, con cui ha avuto la piccola Matilde, due anni appena compiuti. Giunta spiega al Corriere della Sera come è nato quel post, poi diventato virale, dove da «degli irresponsabili pezzi di m.» ai genitori che mandano i figli malati all’asilo. «Mi hanno scritto tante educatrici e maestre. Non per criticarmi, ma per ringraziarmi». «Mi hanno scritto tante educatrici e maestre.🔗 Leggi su Open.online

