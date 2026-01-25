Ho amato solo me stesso | il lato oscuro dell’amore nel romanzo di Marco Rizzonato

Un amore assoluto, totalizzante, ma rivolto in una sola direzione: verso se stessi. È questo il cuore pulsante di Ho amato solo me stesso, il romanzo erotico-criminale di Marco Rizzonato, pubblicato da Pathos Edizioni, ispirato a una storia vera e capace di muoversi con disinvoltura tra introspezione psicologica, tensione narrativa e ambiguità morale. Il libro è stato presentato nella rubrica Autori in Vetta da Giovanna Di Francia, conduttrice del format culturale in onda su Canale 99 del DT. Durante il dialogo con l’autore sono state approfonditi gli aspetti più profondi del romanzo: quelle in cui eros, potere e identità si intrecciano fino a diventare indistinguibili.🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

