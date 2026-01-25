Harakiri Bologna a Marassi | da 0-2 a 3-2 per il Genoa di De Rossi

A Marassi, il Bologna ha affrontato il Genoa in una partita intensa, riuscendo a ribaltare il risultato. Nonostante l’assenza dei tifosi di casa, i rossoblù hanno controllato la prima ora di gioco, portandosi avanti di due reti con Ferguson e Zortea. La sfida si è poi conclusa con un risultato sorprendente, evidenziando le dinamiche di una partita equilibrata e combattuta.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.