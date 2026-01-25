Harakiri Bologna a Marassi | da 0-2 a 3-2 per il Genoa di De Rossi
A Marassi, il Bologna ha affrontato il Genoa in una partita intensa, riuscendo a ribaltare il risultato. Nonostante l’assenza dei tifosi di casa, i rossoblù hanno controllato la prima ora di gioco, portandosi avanti di due reti con Ferguson e Zortea. La sfida si è poi conclusa con un risultato sorprendente, evidenziando le dinamiche di una partita equilibrata e combattuta.
Nella bolgia di Marassi e senza il supporto dei propri tifosi, il Bologna domina tranquillamente la prima ora di gioco e va sopra di due reti grazie alla staffilata di Ferguson nel primo tempo e all’incursione di Zortea in avvio di ripresa. Poi, però, si spegne l’interruttore. Skorupski combina.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
L' #Atalanta si rialza subito: 4-0 al #Parma. Il #Bologna fa harakiri: clamorosa rimonta del #Genoa da 0-2 a 3-2 x.com
