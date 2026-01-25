Gutierrez a Dazn | Situazione di grande difficoltà ma sappiamo quanto vale questa partita per i nostri tifosi

Miguel Gutierrez, difensore del Napoli, ha commentato la sfida contro la Juventus nel pre partita trasmesso da Dazn. Ha sottolineato la difficile situazione attuale, ma ha anche evidenziato l’importanza di questa partita per i tifosi e per la squadra. Le sue parole riflettono l’impegno e la consapevolezza delle sfide che attendono il Napoli in questa trasferta.

Miguel Gutierrez, giocatore del Napoli, ha parlato a Dazn nel pre partita di Juve Napoli. Tutte le dichiarazioni. Miguel Gutierrez ha parlato a Dazn nel pre partita di Juve Napoli. Le sue parole: « Oggi è una gara molto importante per tutti i tifosi e per la città di Napoli. Dobbiamo fare una grande partita e dobbiamo assalirli sin dall’inizio, essere molto cattivi e pensare a fare una grande partita ». L’esterno ha poi aggiunto a Sky: « Siamo in una situazione di grande difficoltà, ma dobbiamo fare il massimo consapevoli della nostra forza. Credo di poter far bene anche a destra, sono un giocatore polivalente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

