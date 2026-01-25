Greta Ginestra la giovane campionessa italiana di gym boxe vince il premio Angelo Jacopucci

Greta Ginestra, atleta dell’ASD Angelo Jacopucci Boxe, ha ricevuto il premio “Angelo Jacopucci” 2025. Campionessa italiana under 18 di gym boxe nella categoria 69 kg junior femminile, ha ottenuto questo riconoscimento durante la cerimonia tenutasi il 22 gennaio al teatro. La sua vittoria rappresenta un importante riconoscimento per il suo percorso sportivo e per il settore della boxe giovanile in Italia.

Greta Ginestra è la vincitrice del Premio "Angelo Jacopucci" 2025. Alla pugile dell'Asd "Angelo Jacopucci Boxe", campionessa italiana under 18 di gym boxe nella categoria 69 kg junior femminile, è stato conferito il riconoscimento nel corso della cerimonia, che si è svolta il 22 gennaio al teatro.

